POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 11.05.2020

Diebstahl / Seesen - Wallmoden

Am Sonntagabend, 10.05.2020, zwischen 18:00 und 23:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter den auf der Straße in Neu Wallmoden abgestellten PKW-Anhänger für Boote(u.ä.). Eine Absuche im Nahbereich erbrachte keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Unfallflucht / Seesen - Stadt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 09.05-10.05.2020, benutzte ein bislang unbekannter Täter missbräuchlich einen Gabelstapler (Leergewicht 12.270kg) im Bereich des Waldwirtschaftsweges "An der Trennecke" (Kuhweide) und befuhr damit den öffentlichen Verkehrsraum. Hierbei beschädigte der Täter mit dem Gabelstapler einen Weidezaun und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

