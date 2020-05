Polizeiinspektion Goslar

Freitag, 08.05.2020

Trunkenheitsfahrt - Am Freitag, 08.05.2020 gegen 17:30 Uhr, fährt eine 56jährige Mitarbeiterin eines Sicherheitsunternehmens im Rahmen ihrer Tätigkeit von Altenau kommend ein zu überwachendes Objekt in Oker an. Auf dem Gelände stößt sie gegen einen Betonsockel, so dass am Firmen-Pkw Sachschaden entsteht. Bei der polizeilichen Aufnahme wird eine Atemalkoholkonzentration von 3,87 Promille festgestellt, worauf eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wird.

Verkehrsunfall - Am Freitag, 08.05.2020 gegen 23:50 Uhr, befährt eine 19jährige Autofahrerin aus Salzgitter die Immenröder Straße in Goslar. Als plötzlich ein Tier vor dem Fahrzeug die Fahrbahn quert, versucht die Fahrerin diesem nach links auszuweichen und kollidiert mit der dortigen Schutzplanke. Während das Tier unerkannt entkommen kann, entsteht an dem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Samstag, 09.05.2020

Versuchter Einbruch - In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchen gegen 00:46 Uhr unbekannte Täter in einen ortsansässigen Elektrobetrieb einzubrechen, indem sie mit einem Stein eine Fensterscheibe in ca. 2,50 m Höhe einwerfen. Offensichtlich ist dies zu hoch, denn ein Betreten des Gebäudes findet nicht statt.

Randalierer - Gegen 02:46 Uhr beschäftigt ein 55jähriger Goslarer die Polizei ein zweites Mal. Nachdem der Mann schon am Freitag Abend durch aggressives Verhalten aufgefallen war, sollte er zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam verbracht werden. Eine Verletzung machte jedoch zunächst eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus notwendig, aus der er sich wenige Stunden später selbst entlässt. Kurze Zeit später tritt der stark alkoholisierte Mann, nun mit einem Gipsarm, erneut in Erscheinung und wird nun dem Polizeigewahrsam zugeführt. Am frühen Samstag morgen wird noch eine Atemalkoholkonzentration von knapp 2 Promille festgestellt. Mit zunehmender Ausnüchterung zeigt sich der Mann nach wie vor uneinsichtig und aggressiv. Bei dem Versuch, eine Selbstverletzung in der Zelle zu vermeiden, beginnt er um sich zu schlagen und zu treten. Da hierdurch der schon verletzte Arm vermutlich in Mitleidenschaft gezogen wird, ist eine erneute Vorstellung bei einem Arzt erforderlich. Mit Hilfe des Rettungsdienstes wird er wieder ins Krankenhaus Goslar gebracht, wo nun eine stationäre Aufnahme erfolgt.

Einbruch - Am frühen Samstag Morgen betritt eine Mitarbeiterin der Realschule Goldene Aue gegen 09:20 Uhr das Schulgebäude und überrascht drei jugendliche Einbrecher, die daraufhin zu Fuß in Richtung Grauhöfer Landwehr flüchten. Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei führen nach nur 30 Minuten zum Ergreifen aller drei Personen, die sich im Unterholz des Wäldchens zwischen der Baßgeige und der Grauhöfer Landwehr versteckt hielten. Sie wurden der Polizeidienststelle zugeführt und müssen sich nun für ihr strafbares Verhalten verantworten. In der Schule haben sie nahezu jede Tür, hinter der sie potentielles Diebesgut vermuteten, gewaltsam geöffnet. Im Lehrerzimmer haben sie eine Vielzahl von individuellen Fächern der Lehrkräfte aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sie knapp 400,- Euro erbeutet, aber einen Schaden von ca. 10.000,- Euro verursacht.

Feuer - In den vergangenen Tagen wurden der Polizei wiederholt Lagerfeuer in freier Natur gemeldet. Darunter eines im Okertal im Waldgebiet, welches durch die Feuerwehr abgelöscht wurde, sowie eines am Klusteich. Bereits schon jetzt im Frühjahr ist die Gefahr der Ausbreitung eines Feuers nicht zu kontrollieren, weshalb sich die Verantwortlichen der Lagerfeuer in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

Corona - Besorgte Bürger teilten der Polizei Goslar am Samstag Abend eine Feier in Liebenburg mit, die mit mindestens 18 anwesenden Personen gegen die Verordnung zur Verhinderung der Ausbreitung der Corona-Pandemie verstoßen solle. Die polizeiliche Überprüfung ergab, dass tatsächlich ein Geburtstag gefeiert wurde, aber sowohl Zusammensetzung und Personenanzahl sowie der Abstand untereinander nicht zu bemängeln war.

Sonntag, 10.05.2020

Trunkenheitsfahrt - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird um kurz nach 01:00 Uhr ein 27jähriger Goslarer im Bereich der Stapelner Straße durch die Polizei kontrolliert. Dabei wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,04 Promille festgestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Jetzt muss er mit einem Bußgeld in Höhe von 500,- Euro, einem Monat Fahrverbot und 2 Punkten bei dem Kraftfahrtbundesamt in Flensburg rechnen.

