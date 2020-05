Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld von Sonntag, 10.05.2020

Goslar (ots)

Bereits am Freitag, 08.05.2020, in der Zeit von 9:30 Uhr bis 19:30 Uhr, wurden zwei Kraftfahrzeuge mutwillig beschädigt. Die Fahrzeuge waren zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Windmühlenstraße abgestellt. Bei den Fahrzeugen wurden an den jeweils linken hinteren Türen, Blech- und Lackschäden verursacht. Die Spurenlage weist auf mutwillige Beschädigungen der Fahrzeuge hin. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Zeugen/innen, die zu den o.g. Taten tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, oder Tat- bzw. Täterhinweise geben können, werden gebeten sich beim PK Oberharz zu melden (05323/941100).

Am Sonnabend, gegen 16.30 Uhr, kommt es vor einem Clausthaler Supermarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Männern. Im Verlauf der Streitigkeiten bedroht ein 53-jähriger Mann einen 55-jährigen Mann mit einer Stahlrute. Als der Bedrohte die Polizei alarmiert, ergreift der der Verursacher die Flucht. Er kann im Rahmen von Ermittlungen identifiziert werden. Ein Strafverfahren wird eingeleitet, die Stahlrute wird sichergestellt.

i.A.Nowak, PHK

