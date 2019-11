Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet hohe Bargeldsumme bei Kontrolle auf

Düsseldorf (ots)

Am Samstagnachmittag bemerkte ein Bundespolizeibeamter bei der Luftsicherheitskontrolle nach Barcelona, dass sich ein 32-jähriger Albaner auffällig nervös verhielt. Daraufhin kontrollierte der Polizeibeamte den Reisenden und stellte fest, dass er zur Festnahme zwecks Abschiebung durch die Ausländerbehörde Berchtesgadener Land ausgeschrieben war. Die Person wurde vorläufig festgenommen und in die Diensträume der Bundespolizei verbracht. Bei einer Durchsuchung des Handgepäcks wurden 13.100 EUR Bargeld aufgefunden. Zur Herkunft des Geldes befragt, gab der 32-Jährige an, dass diese aus Mieteinnahmen stammen sollen. Aufgrund der hohen Bargeldsumme wurde der Zoll zuständigkeitshalber hinzugezogen, da der Verdacht der Geldwäsche bestand. Die Mitarbeiter des Zolls zogen daraufhin 12.000 EUR für weitere Ermittlungen ein. Weiterhin wurde bei der Durchsuchung ein anwaltliches Schreiben aufgefunden, welches ihm die Einreise nach Deutschland für die nächsten fünf Jahre (07.08.2022) verbietet. Der albanische Staatsangehörige gab an von diesem Verbot keine Kenntnis zu haben.

Die Person wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt, damit die Ausländerbehörde die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen veranlassen kann.

