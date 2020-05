Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Bad Harzburg, Freitag, 09.05.20.,/ Samstag, 10.05.20,

Goslar (ots)

Vermisster Jungerwachsener in Vienenburg:

Am Freitag, 08.05.2020, gegen 19:40 Uhr, meldeten Eltern ihren 23jährigen Sohn als vermisst. Dieser kann nach mehrstündiger intensiver Suche, bei der u.a. auch ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt wurde, unversehrt aufgefunden werden.

Brennender LKW-Reifen auf Autobahn:

Am Samstag, 09.05.2020, gegen 01:00 Uhr, musste die hiesige Polizei die Autobahn 36 in Höhe der Ortschaft Vienenburg in Fahrtrichtung Braunschweig kurzfristig sperren. Grund hierfür war ein in Brand geratener Reifen eines Lkws. Die Kameraden der Feuerwehr aus Vienenburg löschten den Brand. Es kam zu keinem Personenschaden.

