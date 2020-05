POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar für Fr., 08.05.2020

Polizeiinspektion Goslar

Pressemeldung der PI Goslar für Fr., 08.05.2020

Goslar

Einbruch in Förderschule-

Von Mi., 06.05.20, 16 Uhr bis Do., 07.05.20, 07:35 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in die Pestalozzischule in der Heinrich-Pieper-Straße ein. Nach dem Durchsuchen der Räumlichkeiten nahmen die Täter Teile des technischen Inventars sowie Bargeld mit. Es entstand ein Schaden von ca. 1500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321/339-0 entgegen.

Killig, PHK

