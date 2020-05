Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 07.05.2020

Goslar

Unfallflüchtiger gesucht

Am Mi., 06.05.2020, 11.00 Uhr, streife der Fahrer eines VW Golf Polo, schwarz, älteres Modell, einen geparkt abgestellten Pkw VW Passat in Wolfshagen auf der Lautenthaler Straße. Der Polofahrer verlor hierbei die Kunststoffkappe seines rechten Außenspiegels. Am Passat entstand Lackschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Polo-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-978780.

Unfallflucht in Goslar

Am Di., 05.05.2020, in der Zeit von 15.10 bis 17.00 Uhr parkte die Halterin eines Pkw VW Golf in Goslar in der Rosentorstraße. In dieser Zeit stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den geparkten Pkw und verursachte Sachschaden in Höhe von ca 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschl. unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Goslar unter Tel. 05321-3390 entgegen.

Otto Brodthage, PHK

