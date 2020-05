POL-GS: Pressebeitrag der PSt Vienenburg vom 07.05.2020

Polizeiinspektion Goslar

Pressebeitrag der PSt Vienenburg vom 07.05.2020

Goslar

1. Ort: 28690 Goslar, Osterwiecker Straße 8 Zeit: 07.05.2020, 13,45 h

Zuzr Unfallzeit befuhr ein 93 jähriger Goslarer Bürger mit seinem Pkw Honda die Osterwiecker Straße in Rtg. Wennerode. In Höhe des Hauses Nummer 8 streifte er aus noch zu klärenden Gründen einen auf der Fahrbahn abgestellten und ordnungsgemäß abgesicherten Absetzcontainer. Hierbei wurde die gesamte rechte Seite des Honda aufgerissen. Fahrer- und Beifahrerairbag lösten aus. Der Sachschaden am Pkw dürfte geschätzt um die 10000 Euro liegen. Der Container wurde augenscheinlich nicht beschädigt. Der Fahrzeugführer wurde zur Untersuchung in das Krankenhaus Goslar eingeliefert.

2. 0rt: 38690 Goslar, Radaustraße Höhe MVZ Zeit: 07.05.2020, 12.30 h

Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin lenkte beim Ausparken aus einer Parklücke ihren Pkw Skoda gegen einen gegenüber geparkten Pkw Renault. Dann stieg sie aus ihrem Pkw, besah sich den Schaden, stieg wieder in ihren Pkw und fuhr davon. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und teilte ihre Beobachtungen der Polizei mit. Die weiteren Ermittlungen hierzu laufen.

