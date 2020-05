POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Anruf von Trickbetrüger: Am Mittwoch, den 06.05.2020, meldete sich eine 70jährige Bad Harzburgerin bei der Polizei nachdem sie zuvor einen Anruf von einem Trickbetrüger erhalten hatte. Dieser hatte sich ihr gegenüber als Neffe ausgegeben und erzählt, dass er aufgrund eines Verkehrsunfalles in finanzieller Not sei und dringend Geld benötige. Die 70jährige ging jedoch nicht auf die Forderung ein, sondern beendete das Gespräch, weil sie einen Trickbetrug vermutete. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die bekannte Masche eines sogenannten "Enkeltrickbetruges" handelt. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sich im Zweifel ebenfalls an die örtliche Polizeidienststelle wenden und sich informieren.

Diebstahl von Warenlieferung: Am Donnerstag, den 07.05.2020, in der Zeit von 02.00 Uhr bis 07.30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte/n Täter/n eine Warenlieferung eines Geschäftes in der Herzog-Wilhelm-Straße (Fußgängerzone) entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Verkehrsunfall mit Flucht: Am Donnerstag, den 07.05.2020, gegen 11.20 Uhr, beobachtete eine Zeugin auf dem Parkplatz am Ende der Parkstraße, wie die Fahrerin eines roten Skoda Fabia beim Ausparken mit ihrem Fahrzeug gegen den daneben zum Parken abgestellten schwarzen Pkw Daimler stieß. Die Fahrerin sei zunächst ausgestiegen, um sich den Schaden anzusehen und von der Zeugin angesprochen worden. Anschließend setzte sie sich in ihr Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Unfallaufnahme bzw. eine Schadensregulierung zu bemühen und die Art und Weise ihrer Beteiligung am Unfall feststellen zu lassen. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme durch die hinzugerufene Polizei wurde festgestellt, dass der Heckstoßfänger am Daimler Kratzer und rote Lackspuren aufwies. Im Zuge der weiteren Ermittlungen und der Überprüfung des Skoda Fabia wurden ebenfalls Kratzer an dessen vorderer Stoßstange festgestellt.

