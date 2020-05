POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 09.05.2020

Polizeiinspektion Goslar

1. Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Gleich zweimal müssen die Beamten des PK Oberharz Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, die offensichtlich trotz Betäubungsmittelbeeinflussung an Selbigen teilnehmen. Am 08.05.2020, gegen 14:20 Uhr wird ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Clausthal-Zellerfeld mit seinem Pkw kontrolliert. Während dieser Kontrolle ergeben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer Drogen zu sich genommen haben könnte. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest bringt die Gewissheit, dass der Fahrzeugführer vor seiner Fahrt Marihuana konsumiert haben muss. Bei einem gegen 18:45 Uhr kontrollierten Kraftfahrer ergeben sich während einer Verkehrskontrolle ähnliche Anzeichen. Auch bei dem 43-jährigen Clausthaler führt der Drogentest zu einem positiven Ergebnis. Gegen die beiden Fahrzeugführer wird ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, außerdem wird jeweils eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

2. Verkehrsunfallgeschehen

Aufgefahren, aber unverletzt geblieben In Clausthal-Zellerfeld kommt es am 08.05.2020, gegen 14:25 Uhr, zu einem Auffahrunfall an der Einmündung Am Schlagbaum/Andreasbergerstraße. Die beiden unfallbeteiligten Pkw müssen verkehrsbedingt an der Einmündung hintereinander halten. Beim Wiederanfahren bemerkt der 62-jährige Unfallverursacher aus Dassel zu spät, dass sein 41-jähriger Vordermann aus Hattorf nochmals verkehrsbedingt halten muss zu spät und fährt auf diesen auf. Bei dem Zusammenstoß entsteht zwar erheblicher Sachschaden an beiden Pkw, aber es wird kein Unfallbeteilgter verletzt.

