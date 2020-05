Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 10.05.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, 08.05.2020, gegen 12.45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit ca. 2000 Euro Sachschaden. Dabei fuhr eine 76jährige Frau aus Kiel mit ihrem PKW gegen ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dabei den linken Kotflügel und die Fahrertür. (som)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, 09.05.2020, gegen 13.45 Uhr, befuhr ein 28jähriger Mann aus Bockenem mit seinem PKW die Bornhäuser Straße in Richtung Bockenemer Straße. An der dortigen Einmündung musste er aufgrund von Rotlicht verkehrsbedingt hinter dem Krad einer 34 Jahre alten Seesenerin warten. Beim Anfahren übersah er dann das noch wartende Motorrad und fuhr auf dieses auf. Es entstand dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. (som)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, 08.05.2020, gegen 07.10 Uhr, kam es auf der B 248, Fahrtrichtung Salzgitter, kurz vor der Upener Kreuzung, zu einem Verkehrsunfall mit etwa 2000 Euro Sachschaden. Dabei wollte ein 59jähriger Mann aus Bad Salzdetfurth mit seinem PKW ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen und übersah dabei den PKW eines 36 Jahre alten Lutteraners, der von hinten kommend bereits zum Überholen angesetzt hatte. (som)

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 09.05.2020, gegen 16.30 Uhr, wendete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem VW Transporter rückwärts auf einem Hof an der Straße Am Berge in Lutter. Dabei touchierte er beim anschließenden Einfahren in den öffentlichen Verkehrsraum die Dachrinne eines Nebengebäudes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. (som)

Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Samstag, 09.05.2020, gegen 17.55 Uhr, wurde bei der Polizei in Seesen eine Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Der Fahrer eines dunklen PKW Daimler-Benz mit CLZ-Kennzeichen überholte nach mehrfachem Ansetzen das Fahrzeug eines Ehepaars aus Wolperode. Anschließend scherte der Fahrer des Daimlers so knapp ein, dass ein Unfall nur durch starkes Abbremsen des Überholten verhindert werden konnte. Weiterhin überholte der Mercedesfahrer einen weißen Transporter. Dabei wurde ein entgegenkommender Motorradfahrer so stark beeinträchtigt, dass er nach rechts ausweichen musste. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr auf der B 242 in Fahrtrichtung Münchehof, kurz vor der Einmündung nach Bad Grund. Eventuelle Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05381-9440 mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen. (som)

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen Samstag, 09.05.2020, 19.45 Uhr, und Sonntag, 10.05.2020, 07.00 Uhr, nahm eine bislang unbekannte Person auf dem Gelände des ehmaligen Sägewerks Kruppa einen Gabelstapler unbefugt in Gebrauch und verursachte damit anschließend im nahgelegenen Bereich der Feldmark Trennecke einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Dabei wurden sechs Weidezaunpfosten beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. (som)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell