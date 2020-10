Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer leicht verletzt - Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, wollte eine zunächst unbekannte Frau mit ihrem Auto vom Börster Weg in die Hardtstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 56-jährigen Fahrradfahrer aus Recklinghausen. Er verletzte sich leicht. Der Radfahrer war ebenfalls auf dem Börster Weg in Richtung Norden unterwegs. Die Autofahrerin fuhr unerlaubt weiter.

Der Radfahrer konnte das Kennzeichen ablesen und die Fahrerin beschreiben.

Bei dem Unfall entstand kaum Sachschaden.

