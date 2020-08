Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Einbruch in Gaststätte - wer hat verdächtiges beobachtet?

Mannheim-Lindenhof (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Restaurant im Stadtteil Lindenhof ein. Die Einbrecher drangen zwischen 23.30 Uhr und 3.00 Uhr durch ein Küchenfenster in die Räumlichkeiten des Lokals ein und begaben sich in die Gasträume. Hier entnahmen sie aus zwei Mäppchen einen noch unbekannten Bargeldbetrag. Anschließend verließen sie die Räume durch die Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch nicht schätzen.

Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

