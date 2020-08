Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in Altlußheim ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster neben der Haupteingangstür des Gebäudes in der Dritten Industriestraße auf und drangen so in die Firmenräume ein. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und brachen zahlreiche Türen, Schreibtische und Schränke auf. Sie öffneten zudem gewaltsam zwei Tresore in einem Büro. Was die Täter erbeuteten ist derzeit noch nicht bekannt, auch der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Bevor die Täter das Gebäude wieder verließen, versuchten sie noch, Spuren zu beseitigen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

