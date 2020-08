Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Suchmaßnahmen eingestellt

vermisste Person leicht verletzt augefunden

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Suche nach einer 74-jährigen dementen Frau aus einem Seniorenzentrum in Nußloch, bei der in der vergangenen Nacht auch ein Polizeihubschrauber im Bereich Nußloch, Wiesloch und Walldorf eingesetzt war, ist beendet. Die Frau wurde am Morgen gegen 8 Uhr mit einer leichten Verletzung, durch eine Streifenwagenbesatzung in Heidelberg Kirchheim angetroffen.

