Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Roter Trolley mit wichtigen Medikamenten in Straßenbahn vergessen; Finder bitte melden

Mannheim (ots)

Ein 53-jähriger Mann vergaß am späten Donnerstagvormittag beim Aussteigen aus der Straßenbahn der Linie 1 am Paradeplatz (Fahrtstrecke Neckarau, Voltastraße-Innenstadt, Paradeplatz), gegen 11.21 Uhr, seinen roten Trolley mit schwarzem Griff. In diesem Trolley befanden sich neben mehreren Schlüsseln auch für den 53-Jährigen wichtige Medikamente, die bei unsachgemäßer sowie unberechtigter Einnahme gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen können.

Der Finder wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 oder jeder Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell