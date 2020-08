Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der K 4122

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend auf der K 4122 bei Vorderheubach entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Ein 36-jähriger Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Hyundai auf der K 4122 von Schriesheim in Vorderheubach unterwegs. Als er nach links in einen Waldweg abbog, fuhr ihm ein nachfolgender 51-jähriger Smart-Fahrer hinten auf. Während beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden, kamen die Fahrer mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

