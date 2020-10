Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autos am Tetraeder aufgebrochen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend wurden am Tetraeder-Parkplatz an der Beckstraße mehrere Autos aufgebrochen. Die unbekannten Täter haben zwischen 19 Uhr und 23 Uhr an (mindestens) vier Autos Scheiben eingeschlagen und lose Gegenstände herausgenommen. Zum Diebesgut gehörten vor allem Taschen (Hand- und Arbeitstaschen) und ihr Inhalt. Betroffen waren ein Alfa Romeo Giulietta, ein VW Golf, ein VW Polo und ein 5er BMW. Die Polizei sucht unter der Tel. 0800/2361 111 Zeugen, die Hinweise zu den Aufbrüchen oder Tatverdächtigen geben können.

Autodiebe haben es in der Regel auf Wertsachen abgesehen, die im Auto liegen, z.B. Navigationsgeräte, Handys, Handtaschen, Bargeld oder Zahlungskarten. Wer solche Gegenstände sorglos im Auto zurücklässt, wird allzu leicht zum Opfer. Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen. Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

