Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zwei Frauen auf Friedhof bedroht

Recklinghausen (ots)

Auf dem Friedhof in Westerholt am Nordring hat am Mittwochmittag ein unbekannter Täter zwei Frauen bedroht und Bargeld verlangt. Der Täter kam den Frauen gegen 13.10 Uhr auf einem Fahrrad entgegen, im Eingangsbereich des Friedhofs hielt der Unbekannte vor der 59-jährigen Frau aus Recklinghausen und ihrer 83-jährige Mutter aus Herten an, zog ein Messer hervor und verlangte Bargeld. Nachdem sich die Frauen weigerten und eine der Beiden laut um Hilfe rief, flüchtete der Mann - ohne Beute - Richtung Friedhofsmitte. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,75m groß, schlank, bekleidet mit einer roten Mütze und einer silbernen Jacke, vermutlich trug er eine dunkle Hose. Außerdem hatte er einen Mundschutz vor dem Gesicht. Das Fahrrad soll dunkel gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell