Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann nach Raub im Erlbruchpark festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am späten Mittwochabend sind im Erlbruchpark eine junge Frau und ein junger Mann überfallen worden. Die 21-Jährige aus Essen und der 23-Jährige aus Dortmund saßen gegen 23 Uhr zusammen auf einer Parkbank als sie plötzlich von drei ihnen unbekannten Männern angesprochen wurden. Wenig später verlangten die Männer Bargeld. Einer der Täter holte ein Messer heraus und bedrohte damit den 23-Jährigen. Ein anderer Täter nahm der jungen Frau die Handtasche weg und rannte davon. Danach flüchteten auch die zwei anderen Männer, sie liefen in Richtung Kreishaus. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei einen der Tatverdächtigen festnehmen. Der 20-Jährige aus Herten wurde mit zur Wache genommen. Für die Suche nach den Männern war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Handtasche der Frau konnte in einem Gebüsch gefunden werden. Die Ermittlungen zu den beiden anderen Tatverdächtigen dauern an.

