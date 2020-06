Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Durch das Dach eingestiegen - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots)

08. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 07. Juni 2020 - Großensee

Am 07. Juni 2020, gegen 01:00 Uhr nachts kam es in der Straße Hohen Eichen in Großensee zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter vermutlich über das Zufahrtstor Zutritt zum Privatgrundstück. Die Täter suchten das Einfamilienhaus auf, kletterten auf das Dach des Gebäudes und deckten dieses teilweise ab. Durch das eröffnete Dach gelangten sie in den Innenbereich des Einfamilienhauses.

Das Gebäudeinnere wurde nach Wertgegenständen abgesucht

Nachdem die Täter das Einfamilienhaus durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Bei der Flucht lösten sie den Einbruchalarm des Hauses aus.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einbrecher nicht gefunden werden.

Zur Art und Höhe des Stehlgutes konnten noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich zu melden:

Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat zum o.g. Tatzeitpunkt in der Straße Hohen Eichen oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können.

Hinweise bitte an die Polizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 8090.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Conny Habo

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell