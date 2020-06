Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Computersteuerung aus landwirtschaftlichen Geräten gestohlen

Ratzeburg (ots)

08. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 03.-05.06.2020 - Panten

Im Zeitraum von Mittwoch, 03.06.2020, bis Freitag, 05.06.2020, sind aus einem Traktor und der Pflanzenschutzspritze die Computersteuerungen entwendet worden, ebenso wie die Antenne des Traktors.

Das landwirtschaftliche Arbeitsfahrzeug und das Gerät waren im Tatzeitraum in einer Fahrzeughalle in Panten, in der Dorfstraße abgestellt. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise auf das Gelände und die die Fahrzeughalle. Dort demontierten sie die Steuerungssysteme und die Antenne.

Der Wert des Stehlgutes wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell