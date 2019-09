Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: 17-jährigen Tatverdächtigen nach Einbrüchen in Rodenkirchen gefasst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zu Montag, 30. September 2019, im Zeitraum von 1:00 Uhr bis 3:00 Uhr, wurden in Rodenkirchen drei Einbrüche verübt.

Durch Einschlagen von Fensterscheiben verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Lebensmittelmärkten in der Marktstraße.

Im ersten Fall wurden die Täter vermutlich aufgrund eines aufmerksamen Zeugen, im zweiten Fall wurden sie durch das Einsetzen der Alarmanlage aus dem Lebensmittelmarkt vertrieben.

Derzeit ist unbekannt, ob bei den Einbrüchen Diebesgut erbeutet werden konnte.

Des Weiteren wurde in ein Jugendzentrum am Bahnhof eingebrochen. Durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür verschafften sich die Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten. Hier entwendeten sie unter anderem mehrere Playstation-Spiele, eine Playstation sowie ein Laptop.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte durch die Polizei ein 17-jähriger Nordenhamer im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnte in mitgeführten Rucksäcken Diebesgut aufgefunden werden, die dem Einbruch in das Jugendzentrum zugeordnet werden konnten.

Neben dem Einbruch in das Jugendzentrum ist der 17-Jährige ebenfalls verdächtig, die Einbrüche in die Lebensmittelmärkte begangen zu haben. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass er die Taten nicht allein verübt hat. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Nordenhamer wurde vorläufig festgenommen. Der 17-Jährige konnte einige Zeit später an seine Mutter übergeben werden, nachdem kein Haftantrag gestellt wurde.

Die Höhe des verursachten Gesamtschadens ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die Angaben zu weiteren verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen (1161133, 1161182, 1161115).

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell