Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Dienstagnachmittag und Dienstagabend verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Bürocontainer an einer Baustelle In der Welheimer Mark. Aus diesem Container und anliegenden Baucontainern wurden diverse Werkzeugmaschinen entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Bürocontainer entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Dorsten

Am Dienstag zur Tageszeit hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür zu einer Dachgeschosswohnung an der Schiffbauerstraße auf. In der Wohnung wurden alle Räume betreten und nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Marl

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen hebelten unbekannte Täter das Erdgeschossfenster zu einem Büro an der Hülsstraße auf. Die Büroräume wurden nach Beute durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Laptop in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Dienstagabend bemerkte ein 28-jähriger Recklinghäuser beim Betreten seiner Wohnung Im Kuniberg zwei unbekannte Täter. Sie flüchteten gerade aus dem Wohnzimmer über den Balkon in unbekannte Richtung. Die Täter konnten nicht beschrieben werden. An der Balkontür sind Hebelmarken zu erkennen. Angaben dazu, ob etwas entwendet wurde, konnten noch nicht gemacht werden.

Ebenfalls Im Kuniberg verschafften sich Unbekannte, am Dienstag zur Tageszeit, über die Terrassentür Zugang zu einer Wohnung. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. An der Tür entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

