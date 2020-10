Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Autoreifen zerstochen

Celle (ots)

In der vergangenen Woche wurden in der Spörckenstraße an zwei geparkten PKW Reifen durch unbekannte Täter zerstochen. In der Nacht zu Montag, 28.09.2020 und in der Nacht zu Dienstag, 29.09.2020 wurden jeweils ein Mercedes und ein VW beschädigt. Hinweise von möglichen Zeugen bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-491 oder-215.

