Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - LKW fährt auf PKW auf +++ Autofahrerin leicht verletzt

Celle (ots)

Gestern Vormittag kam es in der Fuhrberger Straße zu einer Kollision zwischen einem Sattelzug und einem PKW. Die 33 Jahre alte Fahrerin eines Daimler hatte ihr Fahrzeug abgebremst, weil sie in eine Einfahrt abbiegen wollte. Der hinter ihr fahrende 26-Jährige LKW-Fahrer hatte dies zu spät bemerkt und fuhr auf den Wagen vor ihm auf. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in vierstelliger Höhe.

