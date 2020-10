Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Einbruch in Einfamilienhaus

Celle (ots)

Im Verlauf des Mittwochs, 07.10.2020, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 16.30 Uhr, haben unbekannte Täter die Haustür eines Einfamilienhauses im Heimstättenweg aufgebrochen und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Sie durchwühlten mehrere Schubladen im Haus, traten jedoch unerkannt die Flucht an, als die Hausbewohnerin mit ihrem PKW auf die Einfahrt fuhr. Ob die Täter etwas mitgehen ließen, ist noch nicht bekannt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Hambühren entgegen unter 05084/98836-0.

