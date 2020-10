Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Zwei Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus

Celle (ots)

Unbekannte Täter begaben sich durch eine vermutlich offen stehende Haustür in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Himmelsberg" im Stadtteil Vorwerk und öffneten gewaltsam zwei verschlossene Kellerräume. Hier entwendeten sie Werkzeuge und Angelutensilien. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Der Einbruch geschah in der Zeit von Montag, 05.10., 16.00 Uhr bis Dienstag, 06.10., 14.15 Uhr. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

Polizeiinspektion Celle

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

