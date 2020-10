Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unterlüß - Reifen samt Felgen von PKW entwendet

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde ein silberner PKW der Marke Daimler, C 200, durch unbekannte Täter seiner vier Reifen sowie der zugehörigen Felgen beraubt. Der Fahrzeughalter hatte den PKW am Freitagmittag am Bahnhof in Unterlüß abgestellt. Als er am Sonntagabend spät zurückkehrte, entdeckte er, dass sein Wagen ohne Räder dastand. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sollten sich bei der Polizei in Unterlüß melden unter 05827/970490.

