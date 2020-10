POL-CE: Verkehrsunfall zwischen der Ortschaft Lachendorf/"Heideeck" und Lachtehausen L 282/Wittinger Straße mit leichtverletzter Person

Polizeiinspektion Celle

Am 04.10.2020, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 282/Wittinger Straße, zwischen den Ortschaften Lachendorf "Heideeck" und Lachtehausen im Bereich der sogenannten "Blauen Brücke".

Ein 49 jähriger Fahrzeugführer eines PKW VW T 5 aus Lachendorf befuhr die L 282/Wittinger Straße aus Lachtehausen kommend in Fahrtrichtung Lachendorf. In Höhe der sogenannten "Blauen Brücke" kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Straßenbaum.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug in zwei Teile geteilt, der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt dem Krankenhaus Celle zugeführt.

Die Schadenshöhe am PKW beträgt ca. 20000,- EUR, das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit. Die L 282/Wittinger Straße wurde zwischen dem "Heideeck" und der Ortschaft Lachtehausen ab 16:00 Uhr vollgesperrt, Die Vollsperrung dauert Stand 17:00 Uhr weiterhin an, Verkehrswarnmeldungen wurden veranlasst.

Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Lachendorfer einen Sekundenschlaf hatte.

Die Fahrerlaubnis des Fahrzeugführers wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet, die Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen dauern an.

Polizeiinspektion Celle, ESD. DA 1, Zeitzer, PHK, EfÜ

