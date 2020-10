Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einschleichdiebstahl von Schmuckgegenständen aus Wohnung

29223 Celle OT Klein Hehlen (ots)

Am Freitag, 02.10.2020, kam es in der Zeit von 08:30 Uhr bis ca. 09:30 Uhr zu einem Einschleichdiebstahl aus einer Wohnung in der Leberstraße in Klein Hehlen.

Während die 82 jährige Geschädigte sich innerhalb der Wohnung eines Reihenendhauses in anderen Räumlichkeiten aufhielt, stieg bislang unbekannte Täterschaft durch ein geöffnet stehendes Schlafzimmerfenster in die Wohnung ein und entwendete aus dem Schlafzimmer offen abgelegte Schmuckgegenstände.

Weitere Räumlichkeiten wurden seitens der Täterschaft nicht betreten.

Im Anschluss wurde die Tatörtlichkeit durch zur Zeit unbekannten Täter unter Mitnahme des Stehlgutes verlassen.

Angaben zur entstandenen Stehlguthöhe können derzeitig nicht getätigt werden.

Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten, entsprechende Hinweise der Polizeiiinspektion Celle oder der nächstgelegenen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Polizeiinspektion Celle, ESD, DA 1, Zeitzer, PHK, EfÜ

