Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Bedrohung in der Bergstraße bei Drogerie "DM" am Montagabend +++ Zeugen gesucht

Celle (ots)

Am 28.09.2020 innerhalb des Zeitraumes 19:30 Uhr bis 19:45 Uhr ist es bei der Drogeriefiliale "DM" in der Bergstraße Nummer 26 B in 29221 Celle zu einer Bedrohung gekommen. Hierbei soll das männliche Opfer durch einen männlichen Beschuldigten mit einem Messer bedroht worden sein. Im Zuge dessen werden zwei männliche Personen beschrieben, die zuvor mit dem Beschuldigten auf der Parkbank vor der genannten Filiale gesessen haben. Beide Zeugen werden gebeten, sich umgehend mit der hiesigen Polizeiinspektion Celle unter 05141-2770 oder 05141-277400 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell