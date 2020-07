Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Prügelei unter Nachbarn endet für 45-Jährigen im Polizeigewahrsam

Hamm-Mitte (ots)

In dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Augustastraße kam es am Sonntag, 5. Juli, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 45- und einem 55-Jährigen. Die beiden Bewohner gerieten gegen 0.30 Uhr in Streit, schlugen und traten sich und sollten jeweils mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Der 45-Jährige verließ nach seiner Erstbehandlung den Rettungswagen und ging lautstark randalierend zurück in seine Wohnung. Hier nahm er eine Schreckschusspistole und gab zwei Schüsse innerhalb der Räume ab. Die alarmierten Polizeibeamten konnten dem alkoholisierten 45-Jährigen die Waffe in seiner Wohnung abnehmen und ihn in das Polizeigewahrsahm bringen. Neben der Schreckschusspistole wurde auch ein Teleskopschlagstock bei dem Mann sichergestellt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.(hei)

