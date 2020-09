Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Brand gemeldet

Steinfurt-Bo. (ots)

An der Sankt-Hedwig-Straße sind Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses am Dienstagabend (01.09.2020) durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt worden. Unmittelbar danach bemerkten sie aus dem Keller eine starke Rauchentwicklung aufsteigen. Die beiden Bewohner verließen das Gebäude und brachten sich in Sicherheit. Der 50-jährige Bewohner und seine 48-jährige Frau erlitten leichte Rauchgasintoxikationen. Sie wurden zu ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand, der offensichtlich in einem Kellerraum entstanden war, schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand durch eine technische Ursache entstanden. Der Sachschaden beträgt nach ersten vorsichtigen Schätzungen etwa 50.000 Euro. Durch die starke Rauchentwicklung ist insbesondere der gesamte Keller in Mitleidenschaft gezogen worden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell