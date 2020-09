Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hopsten (ots)

Auf der Ibbenbürener Straße hat sich am Dienstagnachmittag (01.09.2020) ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein PKW, ein LKW und ein Omnibus beteiligt waren. Bei dem Unfall wurden in dem Bus eine 13-jährige und eine 58-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Um kurz vor 16.00 Uhr wollte eine 69-jährige Autofahrerin aus Recke von der Ibbenbürener Straße nach links auf die Industriestraße abbiegen. Ein nachfolgender LKW Sattelauflieger bremste den Schilderungen zufolge hinter dem Wagen der Frau stark ab. Der nun folgende Omnibus fuhr auf den LKW des 49-jährigen Mannes aus Hörstel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sattelauflieger auf das Auto geschoben. Der Bus wurde von einem 60-Jährigen aus Hörstel gefahren. Es entstanden erhebliche Sachschäden, die insgesamt 60.000 Euro geschätzt werden.

