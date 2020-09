Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht: Zeugen und geschädigter LKW gesucht

Ulmen (ots)

Am Dienstag, 08.09.2020 gegen 14:00 Uhr, fuhr eine 70 Jahre alte Frau mit ihrem PKW gegen einen geparkten, vermutlich weißen LKW. Sie beschädigte sich ihr Fahrzeug nicht unerheblich, B-Holm gedellt, Fond-Scheibe beschädigt. Die Frau fuhr anschließend in die Werkstatt und meldete den Vorfall erst am Abend. Ob an dem LKW Schaden entstanden ist, kann nicht gesagt werden. Unfallort war einer der Parkplätze der Einkaufszentren in der Ritter-Heinrich-Straße in Ulmen. Hinweise an die Polizei Cochem, 02671 9840.

