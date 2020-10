Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Vandalismus am Bahnhof +++ Unbekannte demolieren parkende Autos

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht um kurz vor 02.00 Uhr entdeckte ein Zeuge am Bahnhof Eschede, dass drei dort geparkte PKW massiv beschädigt worden waren. An einem Audi war mit einem Stein die Türscheibe eingeschlagen worden und das Handschuhfach durchwühlt. Derzeit ist noch nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. An einem Toyota sind alle vier Reifen zerstochen, mehrere Scheiben eingeschlagen sowie Blinker -und Scheibenwischerhebel abgebrochen. An einem weiteren PKW, einem VW, hatten Unbekannte ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen. Bisher gibt es keine Täterhinweise. Hinweise zur Aufklärung der Taten nimmt die Polizeistation in Eschede entgegen unter 05142/98876-0.

