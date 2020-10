Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Wer vermisst einen schwarzen Renault Twingo?

Celle (ots)

Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen hat die Polizei am Samstagabend (03.10.2020) in Hambühren einen schwarzen Renault Twingo ohne Kennzeichen sichergestellt. Der Wagen befindet sich in einem eher schlechten Zustand und ist aktuell nicht zugelassen. Der PKW dürfte nun irgendwo fehlen, möglicherweise im Bereich Ovelgönne, Oldau und Umgebung. Zeugen, die Hinweise zu dem Besitzer des Twingo geben können bzw. am Samstagabend Beobachtungen im Zusammenhang mit einem schwarzen Twingo gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietze zu melden unter 05146/98623-21.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell