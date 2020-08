POL-RBK: Burscheid - Schwerverletzter Motorradfahrer

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Burscheid (ots)

Ein 35-jähriger Burscheider ist am Sonntagmorgen (23.08.) auf der Bürgermeister-Schmidt-Straße schwer verletzt worden.

Der Yamaha-Fahrer war gegen 08:20 Uhr in Richtung Hilgen unterwegs. Eine Zeugin konnte beobachten, wie das Motorrad beim Beschleunigen plötzlich wegrutschte und der 35-Jährige auf die Straße stürzte.

Dabei fiel er so unglücklich, dass er nach ersten Erkenntnissen zumindest eine schwere Schulterverletzung erlitt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Versorgung in eine Leverkusener Klinik. Der Schaden an der Yamaha wird auf 5.000 Euro geschätzt. (rb) Anlage: -1- Foto

