POL-RBK: Leichlingen - Junge Autofahrerin übersieht Ducati-Fahrer

Leichlingen (ots)

Eine 20-Jährige hat am Sonntagnachmittag (23.08.) beim Linksabbiegen einen Motorradfahrer übersehen.

Die junge Frau aus Solingen war mit ihrem Smart gegen 13:30 Uhr auf der Glüderstraße in Richtung Witzhelden unterwegs. An der Einmündung Solinger Straße wollte sie nach links abbiegen. Vor ihr bogen zwei Fahrzeuge in Richtung Leichlingen ab. Anschließend fuhr sie an und übersah dabei einen 57-jährigen Ducati-Fahrer aus Langenfeld, der auf der vorfahrteberechtigten Solinger Straße von Witzhelden in Richtung Leichlingen fuhr.

Die Ducati krachte in die Fahrerseite des Kleinwagen. Dabei erlitt der Langenfelder schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle brachte ihn der Rettungsdienst in eine Leverkusener Klinik. Die 20-Jährige kam zur ambulanten Versorgung in das Solinger Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt; die Ducati ist abgeschleppt worden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. (rb)

