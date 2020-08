Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Diebe dringen in Firmenkomplex ein

Overath (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20.08.) waren Einbrecher an einem Firmenkomplex in der Straße Am Aggerberg in Vilkerath aktiv.

Die Diebe verschafften sich Zugang zu den Büro- und Werkräumen von drei Firmen und brachen diverse Behältnisse auf. Die Täter fanden in den Büroräumen etwas Bargeld und Scheckkarten und flüchteten unerkannt.

Die Polizei RheinBerg sucht jetzt Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

