Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher am frühen Morgen in Katterbach aktiv

Bergisch Gladbach (ots)

Am frühen Freitagmorgen (21.08.) sind zwei Einbrecher in ein Haus in der Straße Im Merzfeld eingedrungen.

Die Täter nutzten gegen 03:30 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster, um in das Haus einzusteigen. Dort durchwühlten sie im Erdgeschoss mehrere Schränke und fanden eine geringe Menge Bargeld. Die Geräusche weckten den Hausbesitzer im ersten Obergeschoss. Dieser brüllte die Einbrecher von der Treppe aus an; daraufhin flüchteten diese durch die Haustür in Richtung Neuenhauser Weg.

Der Geschädigte konnte die Flüchtigen nur sehr kurz sehen. Sie waren augenscheinlich circa 15-20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die Spurensicherer der Kriminalpolizei haben ihre Arbeit am Tatort aufgenommen. Gesucht werden jetzt weitere Zeugen, die die Einbrecher vor oder nach der Tat beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (rb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell