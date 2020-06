Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Rollerfahrerin ohne Sitzbank flüchtet nach Verkehrsunfall

Herborn/Veitsrodt. (ots)

Am Donnerstag, den 18. Juni kam es um 14 Uhr zu einer spektakulären Unfallflucht an der Einmündung Herborn/L175. Hier fuhr eine bislang unbekannte Rollerfahrerin aus der Ortslage Herborn auf die Landstraße ein ohne die Vorfahrt einer 27-jährigen PKW Fahrerin zu beachten. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Die Rollerfahrerin kam schwer zu Fall, wobei sie unter anderem die Sitzbank ihres Rollers verlor. Sie setzte anschließend ohne eine Erstversorgung zuzulassen, ihre Fahrt mit dem schwer beschädigten Roller in Richtung Kreisel Veitsrodt fort. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können oder einen Roller mit erheblichem Schadensbild und fehlender Sitzbank in der näheren Umgebung gesehen haben. Diese werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0 in Verbindung zu setzen.

