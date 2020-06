Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenlaterne bei Unfall umgefahren - Verursacher flüchtig

Hermeskeil (ots)

In der Zeit von Donnerstag (18.06.20), ca. 18:15 Uhr, bis Freitag (19.06.20) 05:30 Uhr wurde im Industriegebiet in Hermeskeil eine Straßenlaterne umgefahren. Diese befindet sich in dem Gefällstück in der Straße "Hinter Schulwiese". Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Unfall durch einen LKW verursacht wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Straßenlaterne wurde im unteren Bereich umgeknickt und fiel zu Boden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Tel. 06503/9151-0

pihermeskeil@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell