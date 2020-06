Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Radfahrer

Trier (ots)

Am 16.06.2020 kam es gegen 16:00 Uhr in der Saarstraße zum einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Radfahrer befuhr die Saarstraße in Fahrtrichtung Matthiasstraße. Ein blauer PKW sei in gleiche Richtung gefahren wie der Radfahrer. Beim Vorbeifahren touchierte der PKW-Fahrer den Radfahrer, sodass dieser zu Fall kam und verletzt wurde. Anschließend verließ der PKW-Fahrer die Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Beschrieben wird ein blauer PKW mit lauten Motorgeräuschen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Trier, tel.: 0651/9779-3200.

