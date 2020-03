Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Schlechter Scherz von Jugendlichen (24.03.2020)

Stockach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch gegen 23.45 Uhr beobachtete eine Zeugin vier Jugendliche mit Taschenlampen, die eine lebensechte Plastikkuh mitten auf die Leonhardstraße stellten und in Richtung "Am Maisenbühl" wegrannten. Damit die Kuh keine Gefahr für Autofahrer darstellt, entfernte die Zeugin zusammen mit einem Angehörigen die Kuh von der Fahrbahn. Bei der sofortigen Überprüfung durch die Polizei konnten keine Jugendlichen mehr festgestellt werden.

