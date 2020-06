Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an hochwertigem PKW

Geisfeld (ots)

In den vergangenen Tagen haben bislang unbekannte Täter zwei hochwertige PKW in der Kirchstraße in Geisfeld beschädigt. Die Fahrzeuge wurden mit einer ätzenden Flüssigkeit beschmiert, sodass erhebliche Lackschäden im Wert von bis zu 20.000 EUR entstanden sind. Außerdem wurde die Außenfassade einer ortsansässigen KFZ-Werkstatt durch die Flüssigkeit in Mitleidenschaft gezogen. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen.

