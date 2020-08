Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Falsche Polizeibeamte betrügen Rentnerin

Rösrath (ots)

Gestern Abend (19.08.), um 22 Uhr, hat eine betrogene 84-jährige Rösratherin die Polizei alarmiert.

Die Dame gab an, dass sie gegen 20 Uhr von einem Polizeibeamten des Landekriminalamtes namens Schwarz angerufen worden sei. Eine bewaffnete rumänische Bande würde in der Straße An der Krumbach Raubstraftaten begehen und dazu die Mobiltelefone ihrer Opfer überwachen. Zum Schutz der Dame sollte sie ihre Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld an eine Polizistin namens Müller übergeben. Auch ein Einsatzleiter namens Rode klinkte sich in dieses Telefonat ein . Wenig später, gegen 21:45 Uhr, erschien dann ein anderer vermeintlicher Kollege am Haus der Frau, der nach kurzfristiger Ankündigung die eingepackten Wertgegenstände abholen sollte.

Der Abholer war circa 180 cm groß und breit gebaut. Er trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover.

Alle drei Männer, die mit der Geschädigten in Kontakt kamen, sprachen akzentfreies Deutsch.

Da die ursprünglich angekündigte Polizistin namens Müller auch nach weiteren 10 Minuten nicht erschienen ist, um die Geschädigte abzuholen und zur Wache zu bringen, wurde die Geschädigte misstrauisch.

Nach ersten Angaben hat die Geschädigte dem Täter eine Bargeldsumme im unteren vierstelligen Bereich, mehrere Schmuckstücke, persönliche Dokumente, ein Sparbuch, eine Debitkarte und eine Kreditkarte, mehrere Schlüssel und ein Handy übergeben.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell