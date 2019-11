Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeibeamter angegriffen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann hat am Sonntagmorgen (24.11.2019) während einer Personenkontrolle an der Kriegsbergstraße einen 41-jährigen Polizeibeamten geschlagen und ist im Anschluss geflüchtet. Die Beamten kontrollierten gegen 06.30 Uhr einen 24-jährigen Mann und seinen 28-jährigen Begleiter, der mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Während seiner Durchsuchung versuchte der 28-Jährige offenbar etwas in seiner Hosentasche zu verstecken. Er schlug dem Polizeibeamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und flüchtete im Anschluss. Die Beamten fuhren zu der Wohnanschrift des 28-Jährigen und nahmen ihn dort vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder. Der Polizeibeamte erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell