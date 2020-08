Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Kleintransporter mit zwei betrunkenen Insassen fährt vor einen Bauzaun

Odenthal (ots)

Gestern Abend (18.08.), um kurz nach 21 Uhr, hat sich auf der Küchenberger Straße im Ortsteil Voiswinkel ein Verkehrsunfall ereignet. Beide Insassen streiten jedoch bislang ab, der Fahrer des Transporters gewesen zu sein.

Der Kleintransporter der Marke Renault war in Richtung Küchenberg unterwegs und kam aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter über eine Wiese und prallte vor einen Bauzaun und eine Straßenlaterne.

Bei Eintreffen der Polizei hielten sich die beiden Insassen des Transporters außerhalb des Fahrzeugs auf und wollten beide nicht gefahren sein. Den Fahrer wollten beide aber auch nicht benennen.

Der Grund dafür war schnell klar: die beiden Handwerker (42 Jahre, Bornheim und 26 Jahre, Bergisch Gladbach), standen deutlich unter Alkoholeinfluss.

Ein Atemalkoholtest zeigte 1,44 bzw. 1,86 Promille an und der Jüngere aus Bergisch Gladbach ist auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Beiden Männern wurden anschließend Blutproben entnommen. Der Führerschein des Bornheimers, der zudem auch Halter des Transporters ist, wurde sichergestellt.

Um Beweismittel zu sichern, mussten beide potentielle Fahrzeugführer ihre Oberbekleidung der Polizei übergeben. Die Feuerwehr sowie die Untere Wasserbehörde erschienen vor Ort, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe des Transporters auf der Wiese zu entfernen.

Am Transporter war ein Schaden von circa 4.000 Euro entstanden. Der Schaden am Bauzaun und an der Straßenlaterne liegt bei circa 600 Euro.

Der Mann aus Bornheim verhielt sich auf der Wache derart aggressiv, dass er sein Gemüt kurzzeitig im Polizeigewahrsam abkühlen musste.

Der Bergisch Gladbacher war zudem nach Zeugenaussagen kurz nach dem Unfallzeitpunkt am Unfallort mit einem E-Roller gefahren und erhielt deswegen eine weitere Anzeige.

Nun muss im eingeleiteten Ermittlungsverfahren geklärt werden, wer von den beiden Insassen den Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht hat. (ct)

